Birkenstock, vendite schizzate grazie al film Barbie

Il modello Arizona di Birkenstock è stato cliccatissimo online aumentando le sue ricerche del 110% rispetto al mese precedente. Questo grazie al film di Barbie che mostra il modello in ben due scene.

Il film dopotutto è un successo: nei primi cinque giorni di uscita i cinema d’Italia hanno staccato ben 2 milioni e 100 mila biglietti per un totale di 15 milioni e mezzo di incasso.



La prima scena del film in cui fanno la loro apparizione le Birkenstock è quella che si vede anche nel trailer, ovvero quando Barbie va a casa di Barbie Stramba che la mette difronte a una scelta: restare a BarbieLand con le scarpe col tacco o andare nel Mondo Reale con i sandali. Una palese citazione al film Matrix delle sorelle Wachowski quando Morpheus pone il quesito della pillola rossa e della pillola blu.

Come detto in apertura di questo articolo, le ricerche di questi sandali sono aumentate vertiginosamente dopo l’uscita del film. Il portale LYST – piattaforma di shopping online che si occupa anche di monitorare le ricerche dei consumatori – ha scritto che il modello Arizona ha generato il 110% di ricerche in più rispetto al solito.