Biotech: Naldini invita a investire per sfide globali

Il settore biotech offre grandi potenzialità per affrontare sfide globali, specialmente in salute e ambiente. In Italia, sono emerse alcune terapie innovative legate alla terapia genica e cellulare, aprendo a nuovi trattamenti per malattie genetiche e tumori. Secondo il professor Luigi Naldini, direttore del San Raffaele Telethon per la Terapia Genica e vincitore dell’Assobiotec Awards 2025, è fondamentale investire adeguatamente per mantenere la competitività del Paese, soprattutto considerando i progressi rapidi di nazioni come Cina e Stati Uniti.

