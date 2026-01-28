13.4 C
Biorsaf innovazione agroalimentare Italia

Biorsaf, una startup nata alle pendici del Monte Amiata, sta guadagnando visibilità nel panorama dell’innovazione applicata al settore agroalimentare. La startup ha partecipato all’AI Festival di Milano, dove ha preso parte a una tavola rotonda dedicata a “La nuova intelligenza della supply chain alimentare”, un tema strategico per il futuro del food.

Biorsaf lavora sulla digitalizzazione dei sistemi di sicurezza alimentare, qualità e compliance, trasformando processi ancora spesso cartacei e frammentati in un ecosistema digitale integrato. Attraverso le piattaforme BS-Food e BS-Safe, l’azienda consente alle imprese del settore food e agrifood di gestire in modo connesso dati, controlli e procedure, creando le condizioni perché l’intelligenza artificiale possa diventare uno strumento operativo.

Il Ceo di Biorsaf, Marco Papalini, ha spiegato che il loro lavoro è costruire basi solide, digitalizzando i processi di sicurezza alimentare e formazione, rendendo i dati leggibili, coerenti e utilizzabili. Ciò consente all’AI di supportare le decisioni operative, anticipare criticità e migliorare l’efficienza, senza sostituire il presidio umano. La tavola rotonda ha visto la partecipazione di rappresentanti della grande distribuzione, della ristorazione collettiva e di altre realtà tecnologiche, che hanno condiviso la visione che nel settore agroalimentare non conta “essere avanti”, ma aver iniziato a integrare l’AI nei processi quotidiani.

