Bioplastiche Compostabili: Eccellenza Italiana da Valorizzare

Il 2° Forum italiano delle bioplastiche compostabili si è tenuto all’Ara Pacis di Roma, promosso da Assobioplastiche e dal Consorzio Biorepack. L’evento ha riunito istituzioni, imprese e ricercatori per discutere sul settore delle bioplastiche, fondamentale per la transizione ecologica. È stato presentato il bilancio di sostenibilità 2024 e nuovi dati che evidenziano sia progressi, come l’aumento del riciclo e delle adesioni comunali, sia difficoltà, come il calo del fatturato e l’impatto di concorrenza e normative instabili.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com