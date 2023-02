BioPhura Detersivo lavatrice igienizzante 1000ml senza profumo

Biophura Detersivo Igienizzante per Bucato Senza Profumo è una formula concentrata a base di saponi e detergenti attivi da fonti vegetali, efficace su sporco e macchie e in grado di contrastare la durezza dell’acqua di lavaggio anche senza l’uso di fosfati e derivati. La sua composizione, particolarmente solubile in acqua, viene facilmente risciacquata anche in acqua fredda, senza lasciare depositi insolubili sui vestiti dopo il lavaggio.

Efficace su sporco e macchieAiuta a prevenire I cattivi odori per fornire freschezza duraturaAdatto per il lavaggio in lavatriceSicuro e facile da usareUnità: 1.0