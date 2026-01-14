Biometano in Italia: opportunità per ambiente ed economia

Il Consiglio regionale delle Marche ha discusso l’interrogazione presentata da alcuni consiglieri regionali in merito alla riconversione e ampliamento degli attuali impianti a biogas situati nel Comune di Osimo. Le società SGR BIO OSIMO 1 e SGR BIO OSIMO 2, proprietarie dei suddetti impianti, vogliono far chiarezza sull’iter di riconversione già oggetto di analisi e chiarimento nel corso del processo autorizzativo da parte degli enti preposti.

La riconversione degli impianti da biogas esistenti a biometano agricolo è un processo tecnologico a cui la legislazione nazionale ed europea riconosce il valore strategico non solo per l’ambiente, ma per la sicurezza energetica stessa del Paese. Gli interventi che si stanno realizzando non sono semplici iniziative private, ma opere che il legislatore italiano ha definito per legge di Pubblica Utilità, ritenendoli tra gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili indifferibili e urgenti.

La riconversione a biometano degli impianti a biogas esistenti è sostenuta dall’Unione Europea e dallo Stato italiano come uno dei pilastri per raggiungere gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione. Le principali sigle dell’ambientalismo scientifico sostengono convintamente la filiera del biometano agricolo, considerandola la via maestra per ridurre l’uso di combustibili fossili e fertilizzanti chimici. Anche le associazioni di categoria promuovono il biometano come opportunità per l’agricoltura italiana, valorizzando i sottoprodotti agricoli.

L’iter autorizzativo in corso ha dimostrato che la tutela del territorio è garantita da analisi rigorose da parte di Vigili del Fuoco, ARPAM, AST Ancona e Genio Civile. Sono state già compiute numerose analisi, tutte con esiti che confermano l’assenza di pericoli per la salute. Le aziende hanno risposto alle osservazioni ARPAM assicurando soluzioni tecnologiche e gestione rigorosa dei sottoprodotti e dei residui.

Le biomasse che saranno utilizzate per la produzione di biometano proverranno da scarti agricoli, zootecnici e forestali del territorio, minimizzando l’utilizzo in agricoltura di fertilizzanti chimici. Il digestato prodotto attualmente viene già costantemente impiegato dal settore agricolo locale con forte domanda. La riconversione degli impianti creerà nuovi posti di lavoro e favorirà l’occupazione locale, generando un indotto positivo per il territorio.

Gli impianti riconvertiti saranno progettati per minimizzare le emissioni odorigene e atmosferiche, anche mediante l’installazione di macchinari a chiusura ermetica. Numerosi studi dimostrano che gli impianti di biometano, se gestiti correttamente, non rappresentano un rischio per la salute pubblica, ma contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al benessere della comunità. essenziale promuovere un dialogo costruttivo basato su dati scientifici e informazioni accurate per cogliere le opportunità offerte dal biometano per la tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita.