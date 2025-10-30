Biogen: profitti in crescita grazie ai farmaci innovativi

Biogen ha superato le aspettative di Wall Street per l’utile del terzo trimestre, grazie a vendite più elevate del previsto per i suoi trattamenti contro la sclerosi multipla. Tuttavia, l’azienda ha ridotto le stime di utile annuali, prevedendo un impatto di 1,25 dollari per azione a causa dei costi associati a ricerche e acquisizioni nel quarto trimestre.

La società sta lavorando per ampliare la sua pipeline di farmaci in fase iniziale, a seguito della diminuzione delle vendite dei suoi prodotti per la sclerosi multipla, ora sotto forte competizione. Il CEO Christopher Viehbacher ha indicato che Biogen prevede di annunciare uno o due nuovi accordi entro la fine dell’anno. Nel mercato delle azioni, il valore di Biogen è aumentato di oltre il 2% nelle contrattazioni pomeridiane.

All’inizio dell’anno, Biogen ha acquisito i diritti per un farmaco sperimentale di Vanqua Bio, dedicato ai disturbi infiammatori, per un massimo di 1,06 miliardi di dollari. Il terzo trimestre ha visto una crescita costante del trattamento per l’Alzheimer, Leqembi, che ha registrato oltre l’80% di aumento nelle vendite globali, raggiungendo circa 121 milioni di dollari. Negli Stati Uniti, le vendite sono aumentate di quasi il 10%, raggiungendo 69 milioni di dollari.

Recentemente, è stata approvata una formulazione iniettabile settimanale di Leqembi, consentendo una somministrazione più comoda per i pazienti. Biogen prevede per il 2025 un utile per azione rettificato tra 14,50 e 15 dollari, inferiore rispetto alle precedenti stime. Nel trimestre ha guadagnato 4,81 dollari per azione, superando le aspettative di 3,88 dollari. Le vendite di farmaci per la sclerosi multipla, inclusi Vumerity, sono aumentate di quasi l’1% a 1,06 miliardi di dollari, superando le previsioni. Il portafoglio di farmaci per malattie rare ha registrato vendite di 533 milioni di dollari, con un incremento di quasi l’8% rispetto all’anno precedente.