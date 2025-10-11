16.2 C
Roma
sabato – 11 Ottobre 2025
Animali

Biodiversità in Puglia: Tutela di Specie Animali e Vegetali

Da StraNotizie
NEWS

In Puglia, la biodiversità trova un essenziale sostegno nei campi e nelle stalle, dove sono state identificate 139 specie vegetali e 9 animali a rischio di estinzione, grazie all’impegno di agricoltori e allevatori che preservano il cosiddetto “cibo eroico”. Coldiretti Puglia ha presentato il progetto Regerop, realizzato in collaborazione con l’Università di Bari.

Le aree naturali protette in Puglia superano i 245.000 ettari, di cui oltre il 75% sono parchi nazionali e circa l’8% sono riserve marine. Le province con la maggiore percentuale di territorio protetto sono Foggia, con il 51,5%, e Bari, con il 27,7%. In queste aree, la biodiversità vegetale include circa 2.500 specie. È fondamentale rispettare il modello agricolo che si basa sulla sicurezza alimentare e ambientale, utilizzando il territorio come risorsa per offrire bellezze e prodotti genuini, evitando uno sviluppo insostenibile.

Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, sottolinea l’importanza della biodiversità come patrimonio culturale, ambientale ed economico da proteggere dalle minacce dei cambiamenti climatici e dell’omologazione delle produzioni. Negli ultimi decenni, circa due terzi della frutta antica è andata perduta; a fronte delle 400 varietà di mele italiane, il 90% del mercato è dominato da sole 4 varietà.

Un’importante iniziativa per preservare la biodiversità è stata condotta da Fondazione Campagna Amica, che ha censito oltre 1.500 prodotti in via di estinzione, promuovendo i “Sigilli di Campagna Amica”, recuperati per la vendita nei mercati contadini. Questi includono legumi antichi, cereali dimenticati e razze animali a rischio. La loro presenza non solo offre prodotti di alta qualità, ma educa anche i consumatori sull’importanza della diversità e della sostenibilità agricola.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Turismo balneare in Italia: un confronto per il futuro
Articolo successivo
Premio Mia Martini a Scalea: La musica dei giovani talenti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.