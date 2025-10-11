Biodiversità in Puglia: Tutela di Specie Animali e Vegetali

In Puglia, la biodiversità trova un essenziale sostegno nei campi e nelle stalle, dove sono state identificate 139 specie vegetali e 9 animali a rischio di estinzione, grazie all’impegno di agricoltori e allevatori che preservano il cosiddetto “cibo eroico”. Coldiretti Puglia ha presentato il progetto Regerop, realizzato in collaborazione con l’Università di Bari.

Le aree naturali protette in Puglia superano i 245.000 ettari, di cui oltre il 75% sono parchi nazionali e circa l’8% sono riserve marine. Le province con la maggiore percentuale di territorio protetto sono Foggia, con il 51,5%, e Bari, con il 27,7%. In queste aree, la biodiversità vegetale include circa 2.500 specie. È fondamentale rispettare il modello agricolo che si basa sulla sicurezza alimentare e ambientale, utilizzando il territorio come risorsa per offrire bellezze e prodotti genuini, evitando uno sviluppo insostenibile.

Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, sottolinea l’importanza della biodiversità come patrimonio culturale, ambientale ed economico da proteggere dalle minacce dei cambiamenti climatici e dell’omologazione delle produzioni. Negli ultimi decenni, circa due terzi della frutta antica è andata perduta; a fronte delle 400 varietà di mele italiane, il 90% del mercato è dominato da sole 4 varietà.

Un’importante iniziativa per preservare la biodiversità è stata condotta da Fondazione Campagna Amica, che ha censito oltre 1.500 prodotti in via di estinzione, promuovendo i “Sigilli di Campagna Amica”, recuperati per la vendita nei mercati contadini. Questi includono legumi antichi, cereali dimenticati e razze animali a rischio. La loro presenza non solo offre prodotti di alta qualità, ma educa anche i consumatori sull’importanza della diversità e della sostenibilità agricola.