Biodiversità in Puglia: le specie a rischio da salvare

In Puglia, la biodiversità è tutelata grazie al lavoro di agricoltori e allevatori. Nella regione si contano 139 specie vegetali e 9 specie animali a rischio di estinzione, classificate come biodiverse. Questo impegno si traduce in pratiche agricole e di allevamento che mirano a preservare e valorizzare le risorse naturali. La protezione di queste specie è fondamentale per mantenere l’equilibrio ecologico e garantire un futuro sostenibile per l’ambiente locale. La collaborazione tra produttori e istituzioni gioca un ruolo cruciale nella salvaguardia di questo patrimonio.