Biodiversità in pericolo: la fauna italiana a rischio estinzione

La fauna terrestre e la biodiversità globale sono seriamente minacciate. Secondo l’IPBES, oltre un milione di specie animali e vegetali è attualmente a rischio di estinzione. Senza interventi decisivi, molte di queste potrebbero scomparire nel giro di pochi decenni. Questa crisi non colpisce solo specie rare, ma anche organismi essenziali per la salute degli ecosistemi e il benessere umano.

Le principali cause della perdita di biodiversità includono il degrado degli habitat, l’inquinamento, lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e il cambiamento climatico. L’aumento delle temperature sta modificando gli habitat, costringendo molte specie a spostarsi verso zone più fresche o a limitare le loro capacità riproduttive.

Il cambiamento climatico è un fattore cruciale che accelera la perdita di biodiversità. Le variazioni climatiche alterano i cicli stagionali e le condizioni ambientali, con conseguenze dirette e indirette sulle specie. Piante e animali sono spesso legati a temperature specifiche per la loro crescita e riproduzione; cambiamenti in questi parametri aumentano il rischio di estinzione. Le specie più vulnerabili includono anfibi, uccelli e piante con habitat limitati, così come gli ecosistemi marini, colpiti dall’acidificazione e dal riscaldamento degli oceani.

La perdita di biodiversità ha impatti rilevanti anche sulla società umana, compromettendo servizi essenziali come la purificazione dell’aria e dell’acqua, la fertilità del suolo e la protezione dalle calamità naturali. Declini drammatici delle specie possono influire sulla sicurezza alimentare e sulla salute pubblica, minacciando, ad esempio, la produzione agricola a causa della diminuzione degli insetti impollinatori.

È fondamentale che organizzazioni, governi e società civile intensifichino gli sforzi per affrontare questa emergenza, proteggendo gli habitat e promuovendo pratiche sostenibili.