23.2 C
Roma
domenica – 12 Ottobre 2025
Animali

Biodiversità in Europa: il drammatico declino delle api selvatiche

Da StraNotizie
Biodiversità in Europa: il drammatico declino delle api selvatiche

L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha lanciato un allerta sulla crescente minaccia per gli impollinatori in Europa, con particolare attenzione alle api selvatiche. L’ultimo aggiornamento della Lista Rossa delle specie minacciate evidenzia che quasi 100 specie di api sono ora considerate a rischio. Si stima che il 10% delle api selvatiche europee, corrispondente a 172 specie su 1.928 valutate, possa estinguersi, un numero in crescita rispetto agli anni precedenti.

Anche le farfalle sono in difficoltà, con il 15% delle specie a rischio di estinzione, ovvero 65 su 442, e oltre il 40% delle farfalle uniche in Europa ora minacciate. Questo scenario preoccupante si estende anche ad altre specie come i sirfidi, con il 37% delle loro popolazioni a rischio.

La valutazione è stata presentata durante un congresso mondiale a Abu Dhabi e include un’analisi non solo di api e farfalle, ma anche di altri gruppi come mammiferi e rettili. Gli impollinatori sono cruciali per la biodiversità e la produzione alimentare, con il 80% delle piante da frutto e verdura in Europa che dipendono dalla loro attività.

Le principali minacce agli impollinatori sono la perdita degli habitat a causa di pratiche agricole intensive, l’uso di pesticidi e i cambiamenti climatici. Questi fattori hanno contribuito al declino delle popolazioni, rendendo urgente un’azione collettiva per proteggere queste specie. È in corso un progetto dell’Unione Europea dedicato alla salvaguardia degli impollinatori selvatici, fondamentale per mantenere la biodiversità e il nostro ecosistema.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Ravenna: Turismo Sostenibile e Avventure Autentiche
Articolo successivo
Taylor Swift domina le classifiche musicali in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.