Biodiversità in Europa: il drammatico declino delle api selvatiche

L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha lanciato un allerta sulla crescente minaccia per gli impollinatori in Europa, con particolare attenzione alle api selvatiche. L’ultimo aggiornamento della Lista Rossa delle specie minacciate evidenzia che quasi 100 specie di api sono ora considerate a rischio. Si stima che il 10% delle api selvatiche europee, corrispondente a 172 specie su 1.928 valutate, possa estinguersi, un numero in crescita rispetto agli anni precedenti.

Anche le farfalle sono in difficoltà, con il 15% delle specie a rischio di estinzione, ovvero 65 su 442, e oltre il 40% delle farfalle uniche in Europa ora minacciate. Questo scenario preoccupante si estende anche ad altre specie come i sirfidi, con il 37% delle loro popolazioni a rischio.

La valutazione è stata presentata durante un congresso mondiale a Abu Dhabi e include un’analisi non solo di api e farfalle, ma anche di altri gruppi come mammiferi e rettili. Gli impollinatori sono cruciali per la biodiversità e la produzione alimentare, con il 80% delle piante da frutto e verdura in Europa che dipendono dalla loro attività.

Le principali minacce agli impollinatori sono la perdita degli habitat a causa di pratiche agricole intensive, l’uso di pesticidi e i cambiamenti climatici. Questi fattori hanno contribuito al declino delle popolazioni, rendendo urgente un’azione collettiva per proteggere queste specie. È in corso un progetto dell’Unione Europea dedicato alla salvaguardia degli impollinatori selvatici, fondamentale per mantenere la biodiversità e il nostro ecosistema.