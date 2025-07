Biocarburanti e sfruttamento: la politica di ENI in Congo

La sinergia tra politica agricola e autonomia energetica sta emergendo come un elemento centrale nell’agenda del governo italiano guidato da Giorgia Meloni. Questa strategia si integra nel Piano Mattei e coinvolge vari attori, tra cui la multinazionale ENI, in un contesto europeo volto a garantire una maggiore indipendenza energetica.

Recentemente, ENI ha siglato un accordo per la costruzione di un impianto di spremitura di oli vegetali a Loudima, nella Repubblica del Congo. Si prevede che, entro il 2025, questo impianto produrrà circa 30.000 tonnellate di prodotto attraverso una coltivazione intensiva di soia e girasoli su una superficie di 15.000 ettari. Tuttavia, questa iniziativa solleva interrogativi sugli effetti sociali ed economici, poiché in Congo la produzione alimentare locale non soddisfa le necessità interne e la malnutrizione è diffusa.

Il progetto di ENI ha implicazioni significative sulle terre locali, comprese le pratiche agricole sostenute attraverso la fornitura di semenze e attrezzature agli agricoltori. Tali azioni, pur apparentemente positive, potrebbero instaurare un sistema di monocultura finalizzato alla produzione di materie prime per biocombustibili, anziché migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali.

ENI punta a incrementare la propria capacità di produzione di biocarburanti, passando da 1,65 milioni a 5 milioni di tonnellate annue entro il 2030, in risposta alla crescente domanda. Parallelamente, l’azienda ha avviato un contratto di 15 anni con la Banca Europea per gli Investimenti per un finanziamento destinato alla conversione della raffineria di Livorno in una bioraffineria.

In questo contesto, la collaborazione con società come Bonifiche Ferraresi, che ha firmato un’intesa per la fornitura di materie prime, evidenzia ulteriormente l’interconnessione tra agricoltura e settori strategici, come quello militare. Questi dinamismi stanno ricevendo attenzione anche dagli organi di Bruxelles, segnando un importante sviluppo nell’approccio europeo alla sicurezza energetica.