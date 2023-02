Bio Presto Power Caps Classico, Detersivo Lavatrice Predosato in Capsule, 2 Confezioni da 60 Lavaggi (120 Lavaggi)

Ecco le nuove Bio Presto Power Caps 3+1, il detersivo lavatrice in caps. Bio Presto Power Caps, quattro funzioni in unico semplice gesto. PULIZIA, efficace nel rispetto dei capi, rispetta i colori donando nuova BRILLANTEZZA di lunga durata, capi FRESCHI come appena lavati anche dopo molti giorni, potere SMACCHIANTE su tutti i tipi di sporco, anche quelli più ostinati. Le nuove Bio Presto Power Caps sono efficaci già a bassa temperatura: le Power Caps 3+1 sono efficaci già a partire dai 20 gradi. Come utilizzarle: le Bio Presto Power Caps vanno inserite direttamente nel cestello della tua lavatrice subito prima dei panni sporchi. Così facendo, durante il ciclo di pulizia, le tre camere liquide delle Bio Presto Power Caps possono sciogliersi completamente a contatto con l’acqua, liberando la loro azione pulente.

