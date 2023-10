Bio Presto Polvere 62 mis

Ecco il nuovo Bio Presto 4+1, il detersivo lavatrice in polvere. Bio Presto Classico in polvere, quattro funzioni in unico semplice gesto. PULIZIA, efficace nel rispetto dei capi, rispetta i colori donando nuova BRILLANTEZZA di lunga durata, capi FRESCHI come appena lavati anche dopo molti giorni, potere SMACCHIANTE su tutti i tipi di sporco, anche quelli più ostinati. E da oggi con SMACCHIATORE. Bio Presto è efficace già a bassa temperatura, già a partire dai 20 gradi.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 34,1 x 25 x 12,5 cm; 3,36 KgProduttore ‏ : ‎ HenkelASIN ‏ : ‎ B0C62QTBJQPaese di origine ‏ : ‎ Italia

Detersivo in polvere per la lavatrice.

Garantisce una freschezza di lunga durata

Confezione singola da 62 lavaggi di Detersivo Lavatrice in polvere.

