Bio Presto Liquido Color Detersivo Lavatrice liquido per Capi Colorati, Formula Potenziata – 6 x 19 Lavaggi (114 lavaggi)

Bio Presto è il detersivo liquido per lavatrice che, grazie alla sua formula potenziata, si prende cura del tuo bucato e dei tuoi capi offrendoti un pulito brillante e senza macchia. Per Bio Presto non esiste sporco impossibile: grazie alla sua formula elimina efficacemente tutti i tipi di macchie, anche le più ostinate e temute tra cui: macchie colorate, macchie grasse, macchie proteiche. Inoltre, Bio presto detersivo liquido, è il detersivo prodotto in Itali: con i suoi 50 anni di esperienza e la sua formula è da sempre un alleato delle famiglie italiane nel bucato di tutti i giorni. Bio Presto è entrato nelle nostre case diventando parte della nostra storia.

Confezione multi pacco da 6 flaconi di detersivo liquido per lavatrice da 19 lavaggi, per un totale di 114 lavaggi. Ideale per capi colorati.