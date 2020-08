“Sto andando a vedere come hanno ridotto mio figlio, sono confuso e non ho voglia di parlare con nessuno. Lo hanno ammazzato, non sono riuscito a difenderlo perché ero lontano per lavoro. Ma pagheranno tutto”. E’ Stefano Lo Piccolo, il padre di Evan, il bimbo di 21 mesi morto a Modica, secondo i medici in seguito a violente percosse, a parlare in un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’. E’ partito da Genova, dove cercava lavoro. “Non so cosa sia successo, spero me lo dicano quelli che dovevano fermare gli assassini. Io dalle foto che mi ha mandato mia madre ho capito che Evan non stava bene, quei segni sul faccino erano troppo evidenti. Mi chiedo come abbiano fatto gli altri a non notarli. Perché la famiglia della mia ex compagna non ha fatto niente per fermare quell’orrore? Perché i servizi sociali sono rimasti fermi?”.

Fonte