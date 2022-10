Un bimbo ha attraversato una trave, sfidando la sua altezza, per salvare la vita di un gatto: il video mostra la sua geniale soluzione.

L’impavido bambino – di nome Ahmed, di origini siriane – è in realtà un preadolescente. Ahmed ha infatti da poco compiuto i suoi dodici anni, mentre il filmato che illustra nei dettagli la sua coraggiosa impresa – per salvare la vita di un gatto rischiando la propria – è presto divenuto un fenomeno di alta risonanza attraversando, nell’ultima settimana, diverse nazioni.

Bimbo in bilico sulla trave: sfida l’altezza per salvare un gatto – VIDEO

Il micio era rimasto inesorabilmente intrappolato tra due tubi per la comunicazione – posti a circa 25 metri d’altezza dal suolo – al di sopra di un canale fluviale attualmente privo dell’afflusso di acqua per via dell’attuale stagione di secca.

L’accaduto si è verificato in Turchia, più precisamente nella cittadina di Erdemli, in provincia di Mersin. Il dodicenne si trovava di passaggio nel luogo in cui il micio è stato poi tratto in salvo, quando si è accorto del grave pericolo che stesse correndo ha prontamente deciso di scavalcare le transenne per provare a recuperarlo.

Una volta raggiunto il piccolo felino Ahmed lo ha trasportato percorrendo gradualmente e a gattoni le travi tondeggianti. Il piccolo eroe ha deciso di portare il gatto sulle sue spalle lungo tutto in tragitto, non potendo beneficiare dell’utilizzo delle mani. Nel frattempo alcuni residenti avrebbero assistito alla scena trattenendo il respiro.

Gli uomini dall’altra parte della recensione hanno infine aiutato il giovane ragazzo – giunto a destinazione – a tornare in strada insieme al micio. Entrambi, trionfanti, hanno gioito per la non banale missione portata a termine, nonostante il gatto abbia deciso di percorrere da subito una strada trasversale al suo eroe. Il filmato dell’episodio è stato pubblicato dal canale ufficiale di “IlmFeed” – dedicato alle news – su YouTube – lo scorso giovedì, 13 ottobre.

Nonostante la sua durata è breve, di soli 44 secondi, pare sia comunque riuscito a tenere con il fiato sospeso gli utenti sulla piattaforma totalizzando in pochi giorni migliaia di visualizzazioni. Le immagini dell’episodio sono inoltre state condivise immediatamente anche sui vari social network di riferimento, raggiungendo il pubblico locale.