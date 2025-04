Bimbo di 6 anni cade in un pozzo a Castelvetrano: soccorsi tempestivi evitano tragedia

Attimi di grande tensione si sono verificati a Castelvetrano, nel Trapanese, dove un bambino di sei anni è caduto in un pozzo profondo cinque metri. L’incidente è avvenuto nell’edificio dove il piccolo vive con la nonna. Il bambino, mentre spostava una copertura precaria del pozzo, è scivolato all’interno della cisterna vuota. Non è chiaro se il pozzo fosse visibile o adeguatamente protetto, e ulteriori verifiche potrebbero chiarire questo aspetto nei prossimi giorni.

I vigili del fuoco del distaccamento locale sono prontamente intervenuti, calandosi nella cisterna per recuperare il bambino. Sul posto è giunto anche il personale del 118, che ha confermato che il piccolo era cosciente e in buone condizioni generali, senza ferite evidenti. Per precauzione, è stato comunque sottoposto ad accertamenti medici.

L’episodio ha fatto riemergere il drammatico caso di Alfredino Rampi, un bambino caduto in un pozzo artesiano a Vermicino nel 1981, che non riuscì a essere salvato nonostante le operazioni di soccorso. A differenza di quel tragico evento, l’incidente di Castelvetrano si è concluso positivamente, ribadendo l’importanza della prevenzione e della messa in sicurezza di cisterne e pozzi anche in contesti privati. È fondamentale ricordare che un errore strutturale o una distrazione possono trasformarsi in tragedia in pochi istanti.