Bimbo di 3 anni precipita dal balcone a Milano: è grave

A Milano, un bambino di 3 anni è caduto dal balcone di un appartamento al secondo piano in via Costantino Baroni, nella zona di Gratosoglio. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 12 maggio, quando il piccolo, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, si è arrampicato sul davanzale e ha perso l’equilibrio, precipitando da un’altezza di circa 8 metri.

Il bambino è stato soccorso dai sanitari dell’Areu e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Pur riportando ferite gravi, tra cui contusioni e sospette fratture, il piccolo era cosciente all’arrivo al pronto soccorso e i medici hanno escluso il pericolo di vita, mantenendolo sotto monitoraggio.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato un’indagine sull’accaduto. Dalle prime verifiche non risultano segni di incuria o responsabilità penali, poiché l’incidente sembra derivare da un attimo di distrazione e dalla naturale curiosità del bambino.

Un episodio simile era avvenuto due mesi prima ad Alessandria, dove un bambino di 2 anni era deceduto dopo essere precipitato dal balcone di casa. Anche in quel caso, il piccolo era in casa con la madre e la nonna e si era sporto per recuperare un giocattolo, cadendo dal terzo piano. Ricoverato in condizioni critiche, il bimbo era morto dopo alcuni giorni di terapia intensiva.

