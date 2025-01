Bimbo di 3 anni morto a Bolzano, sospetto omicidio volontario

La Procura di Bolzano ha iscritto la madre di Muhammad, un bambino pakistano di tre anni deceduto il 26 dicembre all’ospedale di Bolzano, nel registro degli indagati per omicidio volontario in presenza di maltrattamenti. Il 23 dicembre, il personale del 118 e i Carabinieri di Brunico sono intervenuti per prestare soccorso al bambino, le cui condizioni apparivano subito estremamente gravi. La madre, presente in casa al momento dell’incidente, ha dichiarato che il bambino era caduto.

Trasportato a Bolzano, i medici hanno riscontrato numerosi lividi ed ematomi sul corpo del piccolo, sorgendo dubbi sulla natura delle sue ferite, che potrebbero essere il risultato di maltrattamenti. Le gravi lesioni cerebrali rilevate hanno ulteriormente alimentato questi sospetti. Purtroppo, Muhammad è deceduto il 26 dicembre, il che ha portato gli inquirenti a iscrivere la madre nel registro delle notizie di reato e a richiedere un’autopsia.

L’autopsia è stata eseguita il 30 dicembre all’ospedale di Bolzano, ma i risultati non sono ancora disponibili. Da una prima analisi, non sono emersi elementi conclusivi a sostegno dell’ipotesi investigativa, sebbene non si possano escludere azioni di natura dolosa. La situazione rimane complessa e in fase di accertamento, mentre la Procura continua le indagini per chiarire le circostanze della morte del bambino e il coinvolgimento della madre.