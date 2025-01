Bimbo di 2 anni ricoverato a Messina per ustioni gravi dopo aver messo in bocca una spina elettrica

A Rosolini, nel Siracusano, un bambino di 2 anni ha subito gravi ustioni al cavo orale dopo aver messo in bocca una spina elettrica. Il piccolo è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove attualmente è ricoverato in terapia intensiva pediatrica con prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto quando il bambino ha toccato una spina elettrica staccata, rimanendo folgorato da una scarica elettrica che ha provocato gravi ustioni all’interno della bocca. I familiari hanno prontamente allertato i soccorsi, permettendo un rapido intervento. Nel reparto di rianimazione, il bambino è stato intubato e ventilato. Nonostante l’intervento tempestivo, le sue condizioni sono critiche e i medici monitorano costantemente la situazione.

Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del quadro clinico, con la speranza che i danni non lascino segni permanenti. Questo tragico episodio offre l’opportunità di richiamare l’attenzione sulle misure preventive da adottare per proteggere i bambini dai pericoli elettrici. È essenziale garantire un ambiente domestico sicuro, evitando l’accesso a prese scoperte e cavi elettrici. L’installazione di dispositivi di sicurezza come l’interruttore differenziale, noto come salvavita, può interrompere il flusso di corrente in caso di contatto accidentale.

La supervisione costante da parte degli adulti, insieme a una disposizione attenta degli oggetti potenzialmente pericolosi, rimane la prima difesa contro questo tipo di incidenti.