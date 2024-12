Bimbo di 10 anni muore investito al passaggio a livello della Circumvesuviana

Una tragedia si è verificata al passaggio a livello della Circumvesuviana, in provincia di Napoli, dove un bambino di 10 anni è morto, investito da un’auto. La notizia è stata diffusa da Umberto De Gregorio, amministratore delegato di Eav (Ente autonomo Volturno). Gli eventi si sono svolti nel pomeriggio del 26 dicembre, quando un’automobile ha attraversato il passaggio a livello mentre le barriere stavano per abbassarsi. Una volta superate le barriere, l’auto ha investito il bambino che si trovava sull’altro lato della strada.

La conducente dell’auto si è subito fermata per prestare soccorso, caricando il bambino nel suo veicolo nella speranza di salvarlo, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. In seguito all’incidente, è stata aperta un’inchiesta per chiarire le dinamiche di quanto accaduto. De Gregorio ha descritto l’incidente come una “tragedia” e ha espresso la sua impotenza di fronte a un evento così triste. Ha inoltre sottolineato che in Italia si verificano troppi incidenti mortali sui passaggi a livello.

In risposta a questa situazione, Rfi, la rete ferroviaria italiana, sta lavorando per eliminare completamente i passaggi a livello dalla propria rete. Anche EAV si impegna a rimuoverli nel minor tempo possibile, poiché considera questa azione un obbligo in conformità alle normative sulla sicurezza ferroviaria. La sicurezza dei passaggi a livello è diventata una questione urgente, rendendo evidente la necessità di attuare misure preventive per evitare futuri incidenti.