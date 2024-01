Bimba di 3 anni insegna ai suoi cani a dire grazie prima della cena

Questa bimba di 3 anni emoziona gli utenti mostrando loro come insegna ai 3 cani di casa a dire grazie prima di gustare la cena.

La presentazione della premurosa abitudine di una bimba, ora protagonista di un’adorabile clip condivisa su Instagram, da @katiebrimbledimble, lo scorso 3 gennaio 2024, sembra avere, in sé, qualcosa di estremamente prezioso. Il breve ma emozionante filmato, dal titolo: “Di’ grazie. La più dolce“, svela come la bambina di appena tre anni abbia insegnato, in poco tempo, ai 3 cani che vivono con lei, a ringraziare per il cibo che ricevono ogni giorno.

La bimba di 3 anni che insegna ai suoi cani il “grazie” prima di ogni pasto

La “bellissima” clip segna il suo incipit con un breve piano sequenza. La camera segue la bimba mentre quest’ultima attraversa il salotto della propria abitazione. La piccola è vestita di blu e, nel frattempo, è seguita da uno dei pelosetti di casa. La bambina si muove in direzione della porta d’ingresso mentre sorregge diligentemente, quanto allegramente, tre diverse ciotole. Ciascuna di esse contiene una gustosa porzione di crocchette che diventerà presto la cena del trio di pelosetti.

Pochi istanti dopo che la mamma ha aiutato la piccola ad aprire la porta di casa, la bimba si saluta i suoi amici a quattro zampe e posa delicatamente le 3 ciotole accanto all’uscio della propria abitazione. I tre cani, rispettivamente: un Golden Retriever, un Pastore Tedesco e quello che somiglia a un adorabile incrocio con un Pastore belga; sono felici di vederla, scodinzolano per poi sedersi educatamente. I tre pelosetti si chiamano: Maverick, Rosie e Ash.

L’episodio è stato immortalato da uno dei membri della famiglia della bimba che, ultima di quattro sorelle, abita assieme a loro nel centro cittadino di Round Rock, in Texas, negli Stati Uniti. Quel che ha colpito gli utenti, i quali hanno apprezzato più di 15mila volte la clip, pare sia il modo che la bimba ha avuto di interagire con il trio di pelosetti.

Una bimba di 3 anni gestisce la propria energia

“A tre anni“, questa bimba dalla bionda chioma e che si rivelerà entusiasta al termine della clip, “sta imparando a interagire con gli animali gestendo la propria energia per gestire la loro”. I 3 cani, all’arrivo della bimba, si siedono inchinandosi. Questo è il loro ringraziamento.

Se è vero che non è mai troppo tardi per addestrare un cane, il modo in cui la bimba riesce a interagire con i 3 pelosetti è molto particolare. Poiché non sta soltanto insegnando loro le buone maniere, e quindi a ringraziare quando necessario i loro umani di riferimento, ma anche a relazionarsi con la loro energia creando un’atmosfera di totale armonia in casa. Questa breve clip, dunque, sembra essere oltre che la prova di quanto affermato nella ricerca sull’addestramento del fido in età avanzata anche l’esempio adatto da cui trarre spunto per un legame più profondo con il proprio fido del cuore.

“Questa bambina sarà un essere umano responsabile e meraviglioso!“, scrive – infine – un utente complimentandosi con i genitori della bimba per il loro “ottimo lavoro” svolto.