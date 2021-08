RIMINI – Spavento ieri sera al porto canale di Rimini dove, intorno alle 19.30, una bimba di 11 mesi è caduta in acqua dentro al passeggino in cui si trovava. A salvarla un militare della Guardia costiera, in servizio nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro. Allertato dalle grida d’aiuto della madre della piccola, il militare è corso sul posto dove si erano radunate diverse persone e si è tuffato nel canale.

La bimba era ancora nella carrozzina ed era interamente sommersa dall’acqua. Il militare è riuscito a farla riaffiorare, l’ha sfilata dal passeggino e l’ha consegnata a una delle persone sulla banchina. Visitata dal 118, la piccola è risultata in buono stato di salute ed è tornata tra le braccia della madre.

Nel ferrarese un bimbo rischia di annegare

Tragedia sfiorata ieri anche nel Ferrarese, alla spiaggia libera di Porto Garibaldi, dove un bambino di sei anni ha rischiato di annegare. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, intorno alle 13 il bambino stava facendo il bagno a poca distanza dalla madre e a un certo punto avrebbe iniziato ad annaspare e ad avere difficoltà a restare a galla. Avrebbe perso conoscenza. Portato a riva da alcune persone e dai bagnini degli stabilimento vicini, il bimbo è stato sottoposto a rianimazione, poi anche dal personale del 118 nel frattempo giunto sul posto.

È stato portato in elisoccorso all’ospedale ferrarese Sant’Anna di Cona, sotto osservazione in rianimazione