Bimar B301: Forno Elettrico Multifunzionale 30L, Friggitrice XXL

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€199.00 – €149.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Bimar B301 Multifunctional Digital Vented Electric Oven in Stainless Steel, 30 Litres, Hot Air Fryer, XXL Oil-Free Air Fryer, Low Temperature Cooker, Dryer, 18 Cooking Programmes
Descrizione del prodotto: Forno Elettrico Ventilato Bimar B301
Scopri il Bimar B301, il forno elettrico multifunzionale in acciaio inox da 30 litri. Un alleato fondamentale per chi desidera cucinare in modo rapido, salutare e senza rinunciare al gusto. Con il suo design moderno e le innovative funzioni di cottura, questo forno rappresenta una soluzione ideale per la tua cucina.
Grazie ai 18 programmi di cottura pre-impostati, potrai preparare facilmente una vasta gamma di piatti, dalle verdure al pesce, dalla carne alla pizza. Inoltre, la funzione Dual Cook ti permette di organizzare due cotture distinte in successione, ottimizzando il tuo tempo in cucina.
Praticità e comodità sono al centro del Bimar B301. Ecco alcuni vantaggi che ti conquisteranno:
- Facile gestione tramite un display elettronico con indicazione di tempo e temperatura.
- Cottura a bassa temperatura per tenere in caldo, scongelare, essiccare o grigliare i tuoi cibi.
La sua costruzione robusta in acciaio inox non solo ne garantisce la durata, ma lo rende anche facile da pulire. Le pareti interne e i vari accessori, come la griglia in inox e la teglia antiaderente, sono pensati per una manutenzione semplice e rapida.
Non perdere l’occasione di portare a casa il Bimar B301: trasforma il tuo modo di cucinare e scopri un mondo di sapori irresistibili! Acquista ora e inizia a preparare meraviglie in cucina!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €199.00 - €149.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Bimar B301 Multifunctional Digital Vented…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €199.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Transformers - Scorponok Triple Changer WFC-E25 (Generations…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €24.99 - €21.69 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Donpapa Women's Men's Winter Slippers…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €42.99 - €36.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Backpack for Ryanair Easyjet Travel…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €40.84 - €29.99 ⭐ Valutazione: 2.5 / 5 AI Translation Headphones, Bluetooth 5.3…