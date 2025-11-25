12.2 C
Roma
martedì – 25 Novembre 2025
Bim Bum Bam Party al Teatro Nuovo

Bim Bum Bam Party al Teatro Nuovo

Il mitico format di ‘Bim Bum Bam’ arriva al Teatro Nuovo con lo spettacolo evento ‘Bim Bum Bam Party’. A condurre la serata sarà Uan, con la voce live di Pietro Ubaldi, accompagnato da due dei volti storici del programma, Manuela Blanchard e Marco Bellavia, e da una band live. Il maestro Enzo Draghi, autore di innumerevoli sigle tv, tra le quali quella di ‘Bim Bum Bam’, sarà il direttore musicale dello spettacolo e guest star.

Uan è convinto che il suo juke-box si sia rotto perché il suo pubblico non lo ascolta più. I suoi amici, i bambini, sono cresciuti e hanno smesso di sognare e di sentire le emozioni. La missione di Uan diventa quindi quella di riportare ai grandi la spensieratezza dell’infanzia, far vivere il senso puro di leggerezza nel cuore che solo i bimbi hanno, in una serata piena di ricordi, un vero e proprio tuffo indietro nel tempo.

La serata evoca l’immagine di una cameretta colorata tappezzata di poster di Madonna e Michael Jackson, con la sigla di ‘Bim Bum Bam’ in sottofondo. Enzo Draghi e la sua band faranno scatenare il pubblico sulle note di ‘Lupin, l’incorreggibile Lupin’, ‘I Puffi sanno’, ‘Le Tartarughe Ninja’ e il medley dei brani dei Bee Hive. È previsto anche uno speciale karaoke corale sulle sigle dei cartoni animati più amati. Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito del Teatro Nuovo, sulle piattaforme Vivaticket o Ticketone o al numero 0532 1862055.

