Bim Bum Bam Party al Teatro Nuovo

Il mitico format di ‘Bim Bum Bam’ arriva al Teatro Nuovo con lo spettacolo evento ‘Bim Bum Bam Party’. A condurre la serata sarà Uan, con la voce live di Pietro Ubaldi, accompagnato da due dei volti storici del programma, Manuela Blanchard e Marco Bellavia, e da una band live. Il maestro Enzo Draghi, autore di innumerevoli sigle tv, tra le quali quella di ‘Bim Bum Bam’, sarà il direttore musicale dello spettacolo e guest star.

Uan è convinto che il suo juke-box si sia rotto perché il suo pubblico non lo ascolta più. I suoi amici, i bambini, sono cresciuti e hanno smesso di sognare e di sentire le emozioni. La missione di Uan diventa quindi quella di riportare ai grandi la spensieratezza dell’infanzia, far vivere il senso puro di leggerezza nel cuore che solo i bimbi hanno, in una serata piena di ricordi, un vero e proprio tuffo indietro nel tempo.

La serata evoca l’immagine di una cameretta colorata tappezzata di poster di Madonna e Michael Jackson, con la sigla di ‘Bim Bum Bam’ in sottofondo. Enzo Draghi e la sua band faranno scatenare il pubblico sulle note di ‘Lupin, l’incorreggibile Lupin’, ‘I Puffi sanno’, ‘Le Tartarughe Ninja’ e il medley dei brani dei Bee Hive. È previsto anche uno speciale karaoke corale sulle sigle dei cartoni animati più amati. Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito del Teatro Nuovo, sulle piattaforme Vivaticket o Ticketone o al numero 0532 1862055.