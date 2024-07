Billy Ray Cyrus a un raduno di Trump: l’ex presidente punzecchia Miley

I padri delle popstar americane hanno dei seri problemi. Dopo Jamie Spears che ha tenuto la figlia prigioniera di una conservatorship per tredici anni, Joe Germanotta che ha appoggiato e tifato per Donald Trump dopo che questo aveva offeso la figlia, adesso alla lista si è aggiunto Billy Ray Cyrus.

Qualche giorno fa Trump è stato ospite della Bitcoin Conference a Nashville, che si è trasformata in un raduno di trumpiani. Il tycoon oltre ad aver fatto promesse utopistiche ed aver parlato di criptovalute, ad un certo punto ha nominato il cantante country: “Voglio dirvi che Billy Ray Cyrus è qui con noi. Dov’è adesso? È da qualche parte qui intorno, ed è fantastico. Mi piace, lui è un tipo conservatore. Però mi dico,’come hai fatto ad avere una figlia così progressista?’ Com’è potuto succedere?“.

Un conservatore può apprezzare e supportare un anziano che nei suoi deliri si prende gioco di sua figlia? Se questa è la “famiglia tradizionale” stiamo messi bene.

Donald Trump shades Miley Cyrus:

“Billy Ray Cyrus is here, and he’s great. He’s a conservative guy. How did he get such a liberal daughter? How did that happen, Billy?”

pic.twitter.com/y9LbShZIAW

— Buzzing Pop (@BuzzingPop) July 28, 2024