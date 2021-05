Billy Porter è sieropositivo.

La star di Pose, serie LGBT+ disponibile su Netflix, ha rivelato di avere scoperto di avere l’HIV nel giugno del 2007.

L’attore lo ha infine confessato a sua madre durante l’ultimo giorno di riprese di Pose e la risposta della donna è stata esemplare.

Billy Porter reveals he’s been living with HIV:

“I was trying to have a life & a career, and I wasn’t certain I could if the wrong people knew. It would just be another way for people to discriminate against me in an already discriminatory profession”

