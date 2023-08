Billy Porter bandito dai prossimi Met Gala, ecco il motivo

Billy Porter ha pestato i piedi alla persona sbagliata. Il famoso attore americano pare sia stato bandito dai prossimi Met Gala, ma andiamo per gradi e…



Tutto è iniziato quando il mese scorso la star di American Horror Story e Pose ha duramente criticato la copertina che Vogue ha dedicato ad Harry Styles. Billy Porter se l’è presa anche con Anna Wintour, definendola una “str***a”. Per questo motivo la direttrice di Vogue USA avrebbe deciso di mettere il nome dell’attore nella black list.

“Non è colpa di Harry Styles se è bianco, carino, etero e perfettamente integrato in quel mondo”, ha aggiunto Porter. “Uno come me, invece, mette in crisi il sistema. Styles è bianco ed è etero. Ecco perché è in copertina. Non-binario? Tutte chiacchiere. No. Non mi piace. Stai usando la mia comunità – o il tuo entourage sta usando la mia comunità – per darti un tono. Non hai mai fatto sacrifici. Lui non ha dovuto sacrificare nulla, e questo non mi sta bene.

Ho avuto un incontro con Anna Wintour, insieme allo staff di Condé Nast, qualche mese prima dell’uscita di quella copertina. Quella str***a verso la fine mi ha chiesto ‘Come possiamo fare di meglio?’ e io sono stato preso così alla sprovvista da non rispondere come avrei dovuto. Avrei voluto dire ‘Usa il potere che ti è dato da Vogue per far sentire la voce di chi guida questo movimento di de-gendering della moda’. Comunque sei mesi dopo l’incontro Harry Styles è stato il primo uomo a posare per quella copertina”.