Billy Porter non le manda a dire e nell’ultima intervista concessa al The Sunday Times ha rivendicato il merito di aver aperto un dibattito sulla neutralità degli abiti. L’attore infatti si è presentato su diversi red carpet in abiti considerati fino ad oggi “femminili”. Il protagonista di Pose però non accetta che Vogue America abbia deciso di piazzare in copertina Harry Styles in abito lungo al posto suo.

Billy Porter: “Ad Harry non importa, lui lo fa soltanto perché è la cosa giusta da fare”.

“Io ho cambiato le regole del gioco. Sono stato io a cambiare tutto questo e lo rivendico. E questa faccenda non riguarda il mio ego, ma è solo un fatto. Io sono stato il primo a fare questa cosa, mentre ormai lo fanno tutti. Sento che l’industria della moda ha accettato me perché ha dovuto fare così. Sono stato io a dar vita al dibattito su una moda a base non-binary, eppure ora Vogue fa indossare per la prima volta a Harry Styles, un uomo bianco ed etero, un vestito da donna sulla sua copertina. Non penso che sia giusto quello che è successo. Nel mio caso invece si tratta di fare politica. È la mia vita. Ho dovuto combattere una vita intera per arrivare a indossare un vestito da donna agli Oscar e non farmi sparare. A lui non importa, lo sta facendo solo perché è la cosa da fare. Lui che cosa ha dovuto fare? Essere bianco ed etero!”.

Billy ha i suoi meriti e posso anche capire la rabbia e un po’ di rosicamento, ma forse in questo caso è stato eccessivo. Inoltre non mi pare che Harry abbia detto in modo chiaro di essere etero.

Vabbè Billy bravo e ti vogliamo bene ma Prince? Kurt Cobain? Freddie Mercury ? David Bowie ?

Tutti gli anni 90? https://t.co/BNy2kLK260 — Barbie Xanax 🐬💖 #FreeBritney (@BarbieXanax) October 19, 2021

io amo billy porter però davvero alla sua età fa ridere che debba giocare a “no l’ho visto prima io” 😂 e fa ancora più ridere che gli abbia dato dell’eterosessuale quando harry non ha mai detto di esserlo, anzi ha sempre fatto intendere altro https://t.co/jJ7eBdfPdf — erica ♔ (@rockstarshabit) October 18, 2021