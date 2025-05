Billy Joel annulla tour: lotta contro l’idrocefalo normoteso

Billy Joel, noto cantautore statunitense, ha annullato tutte le date del suo tour mondiale previste per il 2025 e il 2026 a causa di una diagnosi di idrocefalo normoteso, una rara patologia neurologica che comporta un accumulo di liquido cerebrospinale. La sua condizione è peggiorata dopo alcune esibizioni dal vivo, spingendo i medici a consigliare la sospensione dei concerti per consentirgli di ricevere le necessarie cure.

Joel ha espresso gratitudine ai suoi fan e ai medici per il supporto ricevuto, sottolineando il suo dispiacere per deludere il pubblico. In attesa di poter tornare sul palco, sta per presentare un documentario biografico intitolato “Billy Joel: And So It Goes”, che debutterà al Tribeca Film Festival il 4 giugno.

L’idrocefalo normoteso è caratterizzato da sintomi come disturbi della memoria, alterazioni cognitive, problemi urinari e difficoltà nella deambulazione. Colpisce principalmente gli uomini e porta a un progressivo deterioramento. Tra i sintomi cognitivi si riscontrano problemi di memoria a breve termine, minore concentrazione e sbalzi d’umore. La neurochirurgia è il principale approccio terapeutico per questa condizione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it