Billy il maiale: dalla fuga al nuovo inizio nella fattoria

Un episodio inaspettato ha coinvolto un maiale di 300 chili, che il 18 agosto 2023, sull’uscita di Foligno Est, ha deciso di saltare da un camion diretto al macello, cambiando così il corso della sua vita. Il maiale, chiamato Billy, è atterrato sulla strada, spaventato ma libero.

Una donna di passaggio è intervenuta per soccorrerlo, portandolo oltre il guard rail e chiamando i servizi di emergenza. Quando ha appreso che il maiale era destinato alla macellazione, ha deciso di acquistarlo, assicurandosi che fosse accolto in un ambiente amorevole.

Billy è stato portato alla Fattoria Didattica di Doriana Giustozzi, dove ha trovato un nuovo “casa”. Inizialmente stanco, ha subito mostrato curiosità e tranquillità, sistemandosi rapidamente nella casa della fattoria, dove ha vissuto per diciotto mesi. Durante questo periodo, ha imparato a godere della vita domestica: dormiva sul divano, guardava la televisione e si nutriva di prelibatezze come tortellini al ragù e gelato.

Nella fattoria, Billy non era solo; viveva con altri animali, tra cui cavalli, pony, asini, cani e gatti. Si è rivelato socievole e affettuoso, adora le coccole e riconosce il suo nome.

Recentemente, ha avuto una casetta costruita appositamente per lui, dove può trascorrere le giornate in libertà e spensieratezza. Billy è diventato la mascotte della fattoria, un simbolo di speranza e rispetto per gli animali che, come lui, meritano una vita dignitosa e piena di affetto.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.lastampa.it