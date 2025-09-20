24.5 C
Economia

Billionaire milanesi: disuguaglianza e patrimoni in crescita

Da StraNotizie
Milano è un centro economico fondamentale, e in tempi di crescente disuguaglianza economica, si osserva non solo un aumento del numero di miliardari, ma anche una crescita significativa del loro patrimonio. Questo fenomeno è evidente in tutto il mondo, ma in particolare nella capitale industriale d’Italia.

Secondo una classifica delle dieci persone più ricche del Paese, stilata dalla piattaforma di investimenti Ener2Crowd, cinque di esse sono originarie di Milano, inclusa la figura di Giorgio Armani, recentemente scomparso. Questi miliardari hanno in comune il fatto di essere fondatori o eredi di famiglie che hanno creato imperi industriali e commerciali, espandendo le loro attività oltre i confini nazionali.

Nella classifica emergono nomi noti che rappresentano settori diversi, dimostrando la varietà e la complessità dell’economia milanese. I patrimoni di queste figure illustri pongono l’accento sull’importanza e l’influenza di Milano nel panorama economico nazionale e internazionale.

