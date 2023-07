Billie Eilish, What Was I Made For: il significato della canzone

Il significato e il video di What Was I Made For, la canzone di Billie Eilish per la colonna sonora del film Barbie.

Sale la febbre per il film dedicato a Barbie, lungometraggio prodotto e girato da Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni dei protagonisti. Una pellicola fortemente musicale. Oltre alla partecipazione di Dua Lipa, può vantare nella colonna sonora anche un brano di Billie Eilish: What Was I Made For?.

Il brano è arrivato online il 13 luglio ed è accompagnato da un video diretto proprio dalla cantante, protagonista di una clip in cui appare quasi irriconoscibile. Scopriamo insieme il significato su questa nuova canzone.

Billie Eilish canta What Was I Made For? per Barbie

Già protagonista in passato con prodotti cinematografici (ha vinto il premio Oscar per la miglior canzone grazie al brano No Time to Die), Eilish si inserisce in una tracklist prodotta da Mark Ronson e in cui sono presenti anche Dua Lipa, Karol G, Nicky Minage, Aqua, Lizzo, Charli XCX, Tame Impala e altri ancora.

Billie Eilish e Finneas

Scritta e composta dalla stessa Billie, sempre con la collaborazione del fidato fratello Finneas, la canzone è presente all’interno della pellicola e potrà essere sentita come sottofondo musicale in diverse scene. Di seguito il video ufficiale di What Was I Made For?, una clip in cui vediamo la popstar impegnata ad appendere delle riproduzioni in miniatura di alcuni dei suoi outfit più famosi, quelli che hanno segnato delle tappe importanti della sua carriera:

Il significato di What Was I Made For?

Per quanto riguarda il significato del testo, il brano sembra collegarsi direttamente al film, o meglio al mondo delle Barbie e al ruolo che questa bambola ha ricoperto nella vita di milioni di bambine in tutto il mondo. Compresa ovviamente la giovane artista losangelina.

Alla domanda posta nel titolo, “per che cosa sono stata creata?“, la cantante prova a rispondere in questo modo: “Penso di aver dimenticato come essere felice, qualcosa che non sono, ma qualcosa che posso essere, qualcosa che aspetto, qualcosa per cui sono fatto“.