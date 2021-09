Billie Eilish è stata inserita dal Time nella lisita delle 100 persone più influenti al mondo: tra i cantanti ci sono anche Lil Nas X e Dolly Parton.

Come ogni anno, il Time ha rivelato la lista delle 100 persone più influenti al mondo anche nel 2021. Un elenco di grandissimi personaggi dello spettacolo, e non solo, in grado di influenzare con la propria opinione e le proprie azioni milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Tra queste non mancano alcune star della musica: quest’anno tocca a due giovanissimi, Billie Eilish e Lil Nas X, e a una ‘vecchia volpe’ come Dolly Parton.

Billie Eilish

Billie Eilish tra le 100 persone più influenti al mondo per il Time

Un nuovo grande traguardo raggiunto da Billie Eilish. A 20 anni ancora da compiere, la popstar losangelina è già stata inserita tra le 100 persone più influenti al mondo. Il suo tributo è stato scritto da Megan Thee Sallion, entrata tra le 100 personalità più influenti nel 2020 insieme a The Weeknd e Halsey: “Billie è un’anima unica, con una voce, uno stile e un’attitudine che le sono imprescindibili. È uno spirito raro che parla del suo cuore senza pretese. Una donna che si fa valere e difende le donne“. Di seguito l’annuncio di Billie nell’elenco:

100 persone più influenti per il Time: Lil Nas X e Dolly Parton

Non solo Billie. A farle compagnia nell’elenco c’è Lil Nas X, classe 1999, presentato dall’amico e rapper Kid Cudi: “Quello che sta facendo è ciò di cui abbiamo bisogno ora. Avere un uomo gay nell’hip hop che fa le sue cose è importante per noi e per l’eccellenza nera. Il modo in cui non ha paura di mettere la gente a disagio è così rock ‘n’ roll“.

Infine, c’è spazio anche per un’artista di ben altra esperienza, Dolly Parton, la regina del country. Una cantautrice di 75 che ancora oggi riesce a emozionare i suoi fan, e non solo con la sua voce, come dimostrato dalla recente foto con il costume da coniglietta di Playboy. La sua presentazione è stata affidata a Miley Cyrus: “Avete mai incontrato qualcuno che non ama Dolly? Io no. Dolly non è solo il mio idolo per la sua incomparabile carriera, è anche il mio modello per la sua morale e i suoi valori“.