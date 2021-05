Billie Eilish, tour 2022: tutte le date del nuovo giro di concerti in tutto il mondo della popstar simbolo della generazione Z.

Billie Eilish sarà protagonista di un nuovo tour mondiale nel 2022. Una grandissima notizia per tutti i suoi fan, ma solo a metà per quelli italiani. Non è infatti stata annunciata alcuna data nel nostro paese. Almeno per il momento non sono previsti concerti in Italia, dopo la cancellazione dell’evento in programma a luglio agli i-Days di Milano e poi cancellato a causa dell’emergenza Covid.

Billie Eilish, tour 2022: dove suonerà la cantante

Al momento la voce di bad guy, pronta a promuovere il suo nuovo album Happier Than Ever, in arrivo nel mese di luglio, ha annunciato un tour mondiale che partirà il 19 settembre a Las Vegas e, dopo alcune date americane tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, sorvolerà l’Atlantico per raggiungere l’Europa.

Billie Eilish

La prima tappa sarà a Belfast, nel Regno Unito, il 3 giugno 2022. La cantante 2001 proseguirà quindi con tappe a Dublino, Manchester, Londra, Glasgow, Birmingham, Amsterdan, Francoforte, Colonia, Parigi, Anversa e Berlino. Per chi volesse partire dall’Italia, la città più vicina ai nostri confini è Zurigo, con data in programma il 2 luglio 2022. Di seguito il video con cui ha annunciato il suo nuovo tour:

Billie Eilish: il rimborso per le date italiane

L’ultimo evento dal vivo della cantautrice americana in Italia era in programma fino a poche settimane quest’estate, ma il live è stato cancellato causa Covid. Le richieste di rimborso e voucher possono essere inoltrate entro il 20 luglio 2021 al sistema di biglietteria presso cui si può effettuare l’acquisto. La speranza è che il rimborso possa essere utilizzato, magari più avanti, per una nuova data della popstar simbolo della generazione Z.