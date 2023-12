Billie Eilish sul suo coming out: “Non era già ovvio?!”

Il mese scorso Billie Eilish ha fatto una sorta di coming out rivelando di amare le donne. La cantante ha dichiarato di essere attratta dalle ragazze e di adorarle.

Per quanto mi riguarda non mi sono mai sentita una donna. Non mi sono mai sentita desiderabile. Non mi sono mai sentita femminile. Ho dovuto convincere me stessa che sono una ragazza carina. Mi identifico con i pronomi femminili (she/her) nonostante non mi sia mai sentita una ragazza”.

“Non sono mai riuscita ad immedesimarmi nelle ragazze molto bene. Le adoro così tanto. Le adoro in quanto persone. Sono attratta da loro in quanto persone. Sono attratta da loro sul serio. Ho connessioni profonde con le donne nella mia vita, con le amiche nella mia vita, con la famiglia nella mia vita. Sono fisicamente attratta da loro. Ma sono anche intimidita da queste donne, dalla loro bellezza, e dalla loro presenza.

Billie Eilish e le sue precisazioni: “Il mio intento non era di fare un grande annuncio”.

Ieri sul tappeto rosso dell’evento Variety Hitmakers, Billie Eilish ha fatto delle precisazioni sulla sua intervista. La star ha spiegato che effettivamente ha rivelato di essere attratta dalle donne, ma che il suo scopo non era quello di fare coming out. La popstar infatti era convinta che i suoi fan lo sapessero già.

“Il mio intento non era di fare il grande annuncio o di etichettarlo come un coming out, in realtà sono rimasta sorpresa dalla reazione del pubblico ai miei commenti. – ha continuato la cantante americana – Ho pensato, non era ovvio? Non avevo realizzato che la gente non lo sapesse. Io vivo con tranquillità da sempre, anche prima di parlarne, non ho mai avuto problemi su questo sono sincera. In quella intervista ne ho parlato in maniera molto spontanea e naturale, dando per scontato che chi mi segue sapesse già tutta la verità”.

Billie Eilish tonight about coming out :

“I kinda thought wasn’t it obvious? I didn’t realize people didn’t know”

She literally posted on IG “I love girls”, said her biggest celebrity crush was a girl and people kept on accusing her of queerbaiting.

People need to wake tf up pic.twitter.com/hUUWFMwhM6

— Agathe 🥝 (@kmmwkindness_) December 2, 2023