Billie Eilish su TikTok: la cantante di Therefore I Am è sbarcata sul social cinese con un account ufficiale che ha subito ottenuto tantissimi like dai fan.

Attenzione amanti di TikTok, dal 16 novembre che c’è una nuova star da seguire con affetto: Billie Eilish. La cantante simbolo della generazione Z, incredibilmente, ancora non aveva avuto il tempo di utilizzare il social più amato dalla sua generazione. Questa lacuna ha però tenuto a colmarla in questo difficile periodo, regalando a tutti i suoi fan un nuovo modo per seguirla anche nelle attività quotidiane extra carriera.

Billie Eilish sbarca su TikTok

Billie Eilish ha aperto un nuovo account ufficiale su TikTok. L’artista americana ha seguito di poche settimane un’altra grande star, Ariana Grande, altra grande assente sul social cinese fino a poco tempo fa. La voce di Therefore I Am sta ancora imparando a utilizzare questo nuovo mezzo, con tutte le sue opzioni, e nel primo video caricato ride a crepapelle davanti al risultato ottenuto con l’effetto Time Warp Scan. Anche il secondo video già pubblicato è divertentissimo: spiega infatti come a 15 anni riusciva a mettersi la paletta dell’ukulele in bocca!

Therefore I Am, il nuovo singolo di Billie Eilish

La popstar di Los Angeles ha pubblicato il suo nuovo singolo da pochissimi giorni. Si tratta di Therefore I Am, un brano incentrato (anche) sulle critiche piovute sul suo fisico negli ultimi mesi. La battaglia più importante portata avanti dalla Eilish in questo periodo è infatti relativa al body shaming, uno dei mali dell’epoca digital in cui viviamo, in cui tutti si sentono in diritto di criticare e giudicare gli altri senza pensare alle conseguenze.

Di seguito il video ufficiale di Therefore I Am, già visualizzato da milioni di persone in tutto il mondo, a conferma del suo successo sempre crescente: