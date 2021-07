Billie Eilish, Happier Than Ever è già da record: il disco è il più pre-salvato sulla piattaforma Apple alla vigilia della pubblicazione.

C’è chi può già essere Happier than Ever. Billie Eilish con il nuovo album è infatti da record prima ancora di dover uscire. Sembra incredibile, ma in fondo non lo è poi molto. La popstar è da tempo l’artista più amata al mondo, almeno dalla generazione Z, oltre che da buona parte della critica. Lo dimostrano i risultati pazzeschi di When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, il suo album di debutto. E lo conferma l’attesa spasmodica per questo secondo lavoro, in uscita il 30 luglio.

Billie Eilish nuovo album: è record

Attesissimo in tutto il mondo, Happier Than Ever può già contare su dati impressionanti, almeno sulla piattaforma Apple Music, una delle più utilizzate in tutto il mondo. Proprio Billie Eilish con il nuovo album ha fatto la storia. Per davvero. Al momento è infatti il disco più pre-aggiunto, pre-salvato, nella storia della piattaforma.

Billie Eilish

Ancor prima di uscire, Happier Than Ever è già stato ‘venduto’ in 1 milione e 28mila copie. Numeri clamorosi che confermano quanto la sua fanbase non stia più nella pelle di poter ascoltare tutta la sua nuova musica. In precedenza tale record era appartenuto alla popstar con il disco di debutto, ma era arrivato pochi mesi dopo a sottrarglielo The Weeknd con il suo After Hours. Insomma, chi la fa l’aspetti.

Happier Than Ever: i numeri del nuovo album di Billie

Il disco è in uscita il 30 luglio in vari formati, soprattutto fisici, oltre a quelli immancabilmente digitali. A trainarlo sono già arrivati tanti singoli. Your Power, che ha già ottenuto più di 91 milioni di views su YouTube e 150 milioni di stream su Spotify, ma anche Lost Cause e NDA, pubblicati negli scorsi mesi e finora meno fortunati. Tra le tracce presenti nella tracklist ci sono però anche brani già più ‘vecchi’, appartenenti al 2020, come Therefore I Am e My Future.