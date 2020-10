Billie Eilish quando ha qualche apparizione pubblica o mondana indossa sempre abiti oversize e tute da ginnastica extra large per evitare che gli abiti le evidenzino le forme. Una scelta stilistica applaudita anche da diversi marchi che hanno realizzato per lei abiti enormi ed accessori alla moda.

Intervistata tempo fa da British GQ, Billie Eilish aveva così spiegato il perché di questa scelta:

E cosa che ha fatto anche ieri dato che la cantante è stata immortalata con una canotta e le ciabatte.

L’assenza di abiti oversize ha reso vulnerabile Billie Eilish che ha di fatto mostrato – involontariamente – proprio quelle forme tanto coperte in passato. Forme che ora sono state criticate e denigrate dai suoi stessi fan che hanno lasciato commenti da bodyshaming facendo piombare il nome della loro idola fra i trend topic mondiali.

All bodies deserve to be celebrated no matter the shape or size. Kudos to Billie Eilish for being comfortable in her own skin. Suck on that haters pic.twitter.com/xBYpP119ey

