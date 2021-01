Billie Eilish annuncia l’arrivo di un libro fotografico e di un audiolibro in primavera: tutti i dettagli sul nuovo progetto della popstar.

Billie Eilish ha già in mente cosa farà nella prossima primavera. La popstar americana, attesa nel 2021 dalla pubblicazione di un nuovo disco (che ancora non è stato annunciato), ha confermato l’arrivo in primavera di un doppio progetto molto interessante: sono in arrivo un audiolibro e un libro fotografico. L’11 maggio la casa editrice Grand Central Publishing stamperà infatti un libro fotografico curato dall’artista, con all’interno un centinaio di foto inedite prese dal suo archivio di famiglia. Il tutto accompagnato un audiolibro con “storie mai raccontate prima“.

Billie Eilish: un libro fotografico e un audiolibro in arrivo

Le prossime uscite editoriali della popstar di bad guy non saranno dunque musicali, ma letterarie, in un certo qual modo. La cantante ha infatti annunciato l’arrivo di un libro fotografico con tante foto inedite prese direttamente dal suo archivio familiare. Il tutto accompagnato da un audiolibro con all’interno storie mai raccontate prima e alcuni ricordi sia della sua vita personale che della sua carriera.

Billie Eilish

Spiega la stessa Eilish: “Ho passato molte ore, in molti mesi, a scorrere i miei album e archivi di famiglia, raccogliendo a mano tutte le foto di questo libro. Spero che vi piaccia tanto quanto è piaciuto a me“. Si tratta del primo libro pubblicato dalla Eilish in assoluto. Di seguito il post con l’annuncio e la cover:

Un nuovo album per Billie Eilish?

Un bel regalo per i fan, certo, ma gli appassionati di musica sono più interessati a sapere quando verrà pubblicato il suo attesissimo nuovo album. In questo senso, le informazioni in arrivo dall’America non sono chiarissime.

Le ultime notizie risalgono a dicembre, quando la popstar di Los Angeles fece sapere ai fan di avere già sedici nuove canzoni. In un’intervista a SiriusXM dichiarò in particolare: “Il nuovo disco è fatto al 50%, non al 60. Ed è così eccitante, ne sono innamorata. Sono così felice e orgogliosa, riguarda tutta la vita reale, come le cose che sono successe di cui ho scritto. Questo album è come se non fosse inventato. Riguarda qualcosa di reale che sta succedendo nella mia testa. Sono molto eccitata ed è tutto molto diverso. Non vedo l’ora che la gente lo ascolti, non vedo l’ora di eseguirlo dal vivo“.