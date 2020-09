L’ukulele di Billie Eilish prodotto da Fender: la novità della nota marca di strumenti musicali in collaborazione con la cantautrice rivelazione del 2019.

Fender collabora con Billie Eilish per la realizzazione di un ukulele signature. L’artista californiana, rivelazione del 2019 e grande protagonista nell’ultima edizione dei Grammy Award, ha firmato per la nota azienda di strumenti musicali un particolarissimo ukulele personalizzato, che sta per essere lanciato sul mercato. Si tratta di una rivisitazione del classico quattro corde, caratterizzato da una grafica che riprende il merchandise proprio della cantautrice americana.

Un ukulele Fender firmato Billie Eilish

Per tutti gli amanti della musica di Eilish il nuovo progetto della Fender non potrà che essere un gradito regalo. Sul mercato è infatti in arrivo un ukulele personalizzato. Una rivisitazione di un classico ukulele con un preamplificatore integrato e una grafica che riprende il logo blohsh, ovvero quelloc he caratterizza tutto il merchandise della popstar di bad guy.

Di seguito il video con la presentazione dell’ukulele signature di Billie:

Il rapporto tra Billie Eilish e l’ukulele

Come i grandi fan della Eilish sapranno, la scelta di un ukulele non è casuale. Proprio su un quattro corde la cantautrice imparò a suonare la sua prima canzone, I Will dei Beatles.

Billie Eilish

“Strumenti diversi mi fanno sempre scrivere in modo diverso“, ha proseguito la cantante, aggiungendo: “Le regole dell’ukulele sono: se conosci tre acacordi, puoi suonare qualsiasi canzone tu voglia“. Michael Schulz, capo della sezione signature della Fender, ha invece dichiarato che la cosa bella di questo strumento è che è proprio lo stesso che la cantante di My Future suona davanti a oltre 30mila persone ai suoi concerti. Il prezzo si aggirerà attorno ai 300 dollari.