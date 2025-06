Billie Eilish in Concerto: Info e Scaletta Unica a Bologna

Billie Eilish si esibirà questa sera, 8 giugno, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, per il suo unico concerto in Italia. Il tour “Hit me hard and soft”, iniziato lo scorso settembre in Quebec, ha attraversato diverse tappe in America e Australia, arrivando in Europa ad aprile 2025, prima della data bolognese.

Circa 15.000 fan sono attesi per questo evento, uno dei più attesi dell’anno, dato che l’artista non suona in Italia dal 2019. Il concerto avrà inizio alle 20.15 e sarà preceduto dall’apertura di Tom Odell, scelto personalmente da Eilish.

La scaletta includerà brani dall’album recente “Hit Me Hard and Soft”, insieme ai successi che l’hanno consacrata. Lo spettacolo, della durata prevista di circa 90 minuti, presenterà tracce come “NDA”, “When the party’s over”, “Bad guy” e “Happier Than Ever”.

Le porte dell’Unipol Arena apriranno alle 17:30 e i biglietti sono esauriti da mesi.

Fonte: www.newsic.it