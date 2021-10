Billie Eilish infrange un nuovo record: la popstar losangelina diventa la più giovane cantante headliner del Glastonbury Festival.

Nessuno come Billie Eilish. La popstar americana ha infranto un nuovo straordinario record. Stavolta c’entra la sua partecipazione al Glastonbury Festival. Gli organizzatori di una delle kermesse musicali più importanti d’Europa hanno infatti confermato la sua presenza alla prossima edizione, quella del 2022, in qualità di headliner. Un vero primato: nessun artista della sua età aveva infatti mai partecipato al Festival come main eventer.

Billie Eilish

Billie Eilish headliner al Glastonbury Festival

Scrivono gli organizzatori in un post pubblicato sui social: “Non potremmo essere più felici di confermare che Billie Eilish sarà headliner del Pyramid Stage il venerdì sera a Glastonbury 2022. Sarà così la più giovane headliner solista del festival“. Un grande traguardo, considerando tra l’altro che sarà anche la prima volta di Billie in un festival del Regno Unito. Una notiza che ha entusiasmato anche i fan della kermesse, che negli ultimi due anni si è dovuta arrendere alla pandemia da Covid e non è andata in scena.

Di seguito il post con l’annuncio:

Billie Eilish torna in Europa

Già negli scorsi giorni la popstar di Happier than Ever aveva confermato il suo ritorno in Europa per un tour in supporto proprio dell’ultlimo album. Un giro di concerti che, almeno per il momento, non prevede il suo passaggio anche in Italia.

Un piccolo dispiacere per i fan nostrani della popstar più influente della generazione Z, che potrà comunque essere ammirata direttamente sui palchi di altre importanti città europee. E nel frattempo ci si potrà consolare con le sue mille e più iniziative. Di questi giorni è infatti anche l’annuncio della sua partecipazione a una riproduzione live-to-film di Nightmare Before Christmas. Nell’occasione presterà la sua voce a Sally.