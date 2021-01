I fan di Billie Eilish e Rosalia attendevano con ansia il loro duetto e oggi è finalmente stato pubblicato Lo Vas A Olvidar. A dire la verità ero abbastanza perplesso da questo featuring e invece le voci delle due cantanti si sono sposate alla perfezione. Il video è in pieno stile ‘Billie Eilish’, Rosalia sembra più una guest star, ma perfettamente a suo agio in tutta quell’oscurità.

Come hanno svelato le due artiste, il brano farà parte della colonna sonora del secondo episodio speciale della serie Euphoria, incentrato sul personaggio di Jules (interpretata da Hunter Schafer).



Billie Eilish e Rosalia: il testo di Lo Vas A Olvidar.

Dime si me echas de meno’ aún

Dime si no me perdonas aún

Que harás con to’ este veneno, nada bueno

Dime si me echas de meno’ aún

¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go?

Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?

Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?

¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go?

Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?

Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?

Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?

Dime que no te arrepientes aún

Dime si aún queda algo en común

El tiempo que se pierde no vuelve

Dame un beso y bájame de la cru’

¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go?

Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?

Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?

¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go?

Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?

Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?

Ay, ay

Ay, ay, ay, ah-ah

El amor no puede medirse en un paso firme

Un día se hundió y al otro puedo partirme

I needed to go ‘cause I needed to know you don’t need me

Could we put you so but it seems like you don’t even see me

El amor no puede medirse en un paso firme

Un día se hundió y al otro puedo partirme

You say it to me like that it something I have any choice in

Like if wasn’t important why would you waste all your poison