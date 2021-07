Billie Eilish presenterà in anteprima un nuovo film concerto su Disney+ a settembre 2021. Ecco il trailer.

Dopo l’annuncio del suo secondo album, Happier Than Ever – in uscita il 30 luglio – Billie Eilish informa i suoi fan che, nel mese di settembre, sarà disponibile un nuovo film concerto su Disney +, intitolato Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles che conterrà l’esecuzione di ogni traccia del disco in ordine sequenziale dal palco del Ciotola di Hollywood. L’album verrà eseguito per intero e in ordine e ciò accade per la prima volta in assoluto. Diretto da Robert Rodriguez, conterrà anche elementi animati del premio Oscar, Patrick Osborne. “Non ho mai fatto nulla di simile“, spiega Billie nel teaser, che potete vedere tra qualche riga.

Billie Eilish

Billie Eilish, un concerto in streaming su Disney +

Con la partecipazione del fratello Finneas, del Los Angeles Children’s Chorus e della Los Angeles Philarmonic, Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles debutterà il 3 settembre sulla piattaforma di streaming della Mickey House, Disney+. Si tratta di un evento unico, visto che – in questa occasione – ogni brano contenuto nel nuovo album dell’artista, Happier Than Ever, sarà eseguita per intero e in ordine sequenziale. Ecco il teaser trailer:

La cantautrice diciannovenne sarà affiancata da suo fratello, produttore e collaboratore abituale al concerto diretto da Robert Rodriguez e Patrick Osborne, insieme al Los Angeles Children’s Chorus, alla Los Angeles Philharmonic diretta da Gustavo Dudamel e il chitarrista brasiliano di fama mondiale, Romero Lubambo con gli arrangiamenti dell’orchestra di David Campbell. Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles conterrà anche straordinari parti animate, in quanto mette in scena una storia attraverso la performance di Eilish.

Le parole della cantante di Bad Guy

“La Disney è incredibilmente iconica, quindi collaborare a qualcosa del genere è un grande onore“, ha affermato Billie Eilish in una dichiarazione. “Poter presentare il mio album in questo modo e dedicarlo alla città che amo e in cui sono cresciuta è così eccitante per me. Spero vi piaccia“, conclude.

L’imminente premiere di Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles segue l’uscita di Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, film documentario, diretto da R.J. Cutler. Il secondo album di Billie Eilish, Happier Than Ever, che include i singoli Your Power, Lost Cause e NDA, uscirà il prossimo 30 luglio con Darkroom/Interscope Records.