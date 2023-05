Bill Kaultiz dice parolacce in italiano: il video è virale

Due settimane fa i Tokio Hotel hanno tenuto un concerto al Fabrique di Milano e Bill Kaultiz – durante lo show – ha mostrato al pubblico i suoi progressi con la lingua italiana.

Il video di lui che parla in italiano è stato pubblicato su TikTok dove è diventato virale, ma il motivo principale non è certo perché il cantante parla la nostra lingua fluidamente. Ma perché conosce dieci parole in croce e sono tutte parolacce o volgarità.

Ecco il video:

Vestito da cosplayer di Nick Luciani de I Cugini di Campagna, Bill Kaultiz – in occasione del Beyond World Tour – ha rilasciato anche un’intervista al portale MiTomorrow.

“La gente pensa sempre che lo diciamo tanto per dire, ma l’Italia è il mio Paese preferito al mondo. Vorrei ritirarmi qui. Un giorno vivrò in Italia e mangerò pasta e pizza tutti i giorni. Mi godrò la vita. Penso che gli italiani siano le persone più gentili sul pianeta, è un Paese bellissimo. Ho solo buoni ricordi: i concerti sono sempre intensi e il pubblico è pieno di passione. Siete accoglienti. Amo tutto dell’Italia, anche il modo in cui affrontate la vita mi ispira. Non c’è nulla che non mi piaccia. Non vedo l’ora di suonare, ma sinceramente sono impaziente anche di farmi una piccola vacanza. Preparatevi che lo confermo: un giorno vivrò qui”.

