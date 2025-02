Bill Gates a Che Tempo Che Fa: Preoccupazioni su Trump e l’Allerta per una Nuova Pandemia

Ospite di Che Tempo Che Fa, Bill Gates ha discusso di vaccini, pandemia e intelligenza artificiale con Fabio Fazio, esprimendo preoccupazioni per il ruolo di Donald Trump nel contesto attuale. Gates ha avvisato che un’altra pandemia è inevitabile, sottolineando l’importanza di supportare l’OMS. Durante l’intervista, ha evidenziato i progressi sui vaccini, citando la diminuzione della mortalità infantile da 10 a 5 milioni all’anno dal 2000. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per lo scetticismo crescente riguardo alla vaccinazione, affermando che è paradossale che ci sia diffidenza proprio in un periodo di innovazione.

In merito all’intelligenza artificiale, Gates ha descritto il suo potenziale rivoluzionario e la necessità di gestirla in modo responsabile, poiché avrà effetti significativi sulla società e sul lavoro. Rispondendo alla questione dell’amministrazione Trump, ha offerto di mediare tra il presidente e l’OMS, sostenendo che la prima fase di un’amministrazione è critica. Ha avvertito che, sebbene non si conosca il momento di una nuova pandemia, essa arriverà, e ha ribadito l’importanza di sostenere l’OMS.

Gates ha discusso anche del cambiamento climatico, lodando l’amministrazione Biden per i suoi sforzi nell’innovazione ambientale e sottolineando l’importanza di investire in nuove tecnologie, come il nucleare, per la produzione di energia pulita. Ha concluso rimarcando che le nazioni più povere sono le più colpite dalla crisi climatica e ha esortato ad aumentare i finanziamenti per aiutarle.