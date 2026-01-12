Bilbao con Wizz Air da Malpensa

Wizz Air annuncia un nuovo importante tassello nella sua strategia di crescita sull’aeroporto di Milano Malpensa: il lancio della nuova rotta verso Bilbao. Il nuovo collegamento prenderà il via l’11 Maggio e sarà operato 4 volte a settimana: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Questa novità permetterà ai passeggeri in partenza dal Nord Italia di raggiungere una delle mete più iconiche della Spagna con la massima flessibilità, tariffe competitive e il comfort dei moderni Airbus A321neo.

Bilbao, cuore pulsante dei Paesi Baschi, è una delle mete più affascinanti della penisola Iberica, celebre per il perfetto equilibrio tra avanguardia architettonica e radici storiche. La città ha saputo trasformare il proprio passato industriale in un polo mondiale di design e cultura. Bilbao accoglie i viaggiatori con un’offerta che spazia dall’arte alla cucina d’alto livello. Circondata da un paesaggio naturale rigoglioso tra monti e oceano, è una meta imprescindibile e fornisce un’offerta turistica a 360 gradi.

In tutto, Wizz Air ha operato 20mila voli da Malpensa, con un aumento di quasi il 21,5% rispetto al precedente, e ha trasportato quasi 4,2 milioni di passeggeri – il 27% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – con un tasso di completamento del 99,6%. I tassi di puntualità alla partenza sono aumentati di quasi il 16% rispetto al precedente. Con questa nuova rotta, Wizz Air rafforza ulteriormente la propria presenza a Milano Malpensa, dove si conferma come la terza compagnia aerea per quota di mercato. A partire da oggi, il vettore opererà 42 rotte verso 21 Paesi dallo scalo lombardo, ampliando ulteriormente il proprio network internazionale. Il collegamento con Bilbao si aggiunge alle otto rotte già attive verso la Spagna — Palma di Maiorca, Malaga, Valencia, Madrid, Barcellona, Tenerife, Alicante e Siviglia — consolidando l’impegno di Wizz Air nel migliorare la connettività tra Milano e alcune delle destinazioni leisure più richieste del mercato europeo.

Da Milano Malpensa, Wizz Air opera un network internazionale articolato che collega il Nord Italia a un’ampia varietà di destinazioni europee e extraeuropee. L’offerta include voli diretti verso Tirana, Yerevan, Larnaca, diverse destinazioni in Egitto, Kutaisi, numerose mete greche, Budapest, Keflavík, Tel Aviv, Olbia, Lampedusa e Catania, Pristina, Vilnius, Skopje e Ohrid, Chișinău, Podgorica, Marrakech, diverse città polacche e numerose destinazioni in Romania. Il network si estende inoltre al Medio Oriente con Gedda e al Regno Unito con Londra Luton e Glasgow.