Bilancio Stradella

Il bilancio di previsione 2026/2028 del Comune di Stradella sarà approvato lunedì sera in Consiglio comunale. I contenuti principali di questo bilancio includono tasse invariate e un adeguamento Istat dell’1% per i servizi scolastici.

Le imposte di Imu, Irpef e Cosap restano invariate, mentre la tassa rifiuti (Tari) sarà definita successivamente. Per quanto riguarda le altre tariffe, scatteranno dal primo gennaio 2026 e includono un adeguamento Istat dell’1% sui servizi scolastici. Ciò significa un aumento da 1 a 5 centesimi in più a buono pasto per la mensa, da 0,30 centesimi a 4 euro all’anno per il trasporto scolastico e da 0,60 centesimi a 2,30 euro all’anno in più per il prescuola, in base alle fasce di reddito. Le tariffe di affitto delle strutture sportive e delle sale per riunioni o incontri restano invariate.

Un adeguamento Istat più significativo è previsto per le spese relative all’ufficio tecnico. Il Comune ha anche deciso di rimodulare i canoni di affitto del teatro Sociale per avere una precisa definizione dei servizi offerti. L’obiettivo è suddividere l’affitto del teatro dai vari servizi, come le maschere, che i richiedenti hanno bisogno e che vanno pagati direttamente alla Fondazione Fraschini.

Tra le novità introdotte, le associazioni e le onlus/organizzazioni di volontariato con patrocinio del Comune potranno avere un’agevolazione nell’applicazione della tariffa sul secondo affitto se propongono almeno due eventi o spettacoli consecutivi nella stessa stagione.